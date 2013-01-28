У Софії Київській відкриється виставка «Микола Мурашко і його учні»

30 січня 2013 р. о 16:00 у Національному заповіднику «Софія Київська» відбудеться відкриття виставки «Микола Мурашко і його учні» (з фондів Національного художнього музею України та Центрального Державного архіву-музею літератури і мистецтва України)

Виставка презентує понад п’ятдесят творів українських художників Київської рисувальної школи Миколи Мурашка, а також світлини та фотокопії документів, пов’язаних з діяльністю школи (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.).

Експозицію доповнює мультимедійна презентація, підготована працівниками заповідника, яка містить зображення композицій та окремих сюжетів монументального живопису, виконаних І. Їжакевичем, І. Селезньовим, С. Костенком, М. Пимоненком та іншими художниками.

Місце проведення: виставкові зали «Хлібня» заповідника «Софія Київська»

Адреса: вул. Володимирська, 24.

Виставка експонуватиметься від 30.01 до 25.03. 2013 року.

