У Москві помер режисер і сценарист Юрій Борисов
12:58, 17 листопада 2007Культура
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На 51-му році життя
|Фото з сайту Lenta.ru
Ю.БОРИСОВ народився у Києві в 1956 році в сім`ї актора Олега Борисова. Закінчив Ленінградську консерваторію за фахом "режисура музичного театру". Працював у Московському камерному музичному театрі, Московському театрі оперети. З 1991 - в "Антрепризі Олега Борисова".
Ю.БОРИСОВ - режисер художнього кінофільму "Мені нудно, бісе", телевізійних фільмів-вистав "Лебедина пісня", "Репетиція Пушкіна", а також автор книги "У напрямку до Ріхтера", "Без розділових знаків" і "Інше вимір".
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