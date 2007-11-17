У Москві помер режисер і сценарист Юрій Борисов

У Москві в результаті інфаркту раптово помер режисер і сценарист Юрій БОРИСОВ, передає РІА «Новости».

Ю.БОРИСОВ народився у Києві в 1956 році в сім`ї актора Олега Борисова. Закінчив Ленінградську консерваторію за фахом "режисура музичного театру". Працював у Московському камерному музичному театрі, Московському театрі оперети. З 1991 - в "Антрепризі Олега Борисова".

Ю.БОРИСОВ - режисер художнього кінофільму "Мені нудно, бісе", телевізійних фільмів-вистав "Лебедина пісня", "Репетиція Пушкіна", а також автор книги "У напрямку до Ріхтера", "Без розділових знаків" і "Інше вимір".