Літературно-екстремістський Союз «Плита» - знову в Рівному

27 квітня на численні прохання шанувальників Союз «ПЛИТА» проведе поетичні читання в Рівному.

Творчий вечір відбудеться у приміщенні кіноклубу «GONZO», що розташований на вулиці Кавказькій 32 Б. Початок - 18.00.

Крім учасників творчого союзу «ПЛИТА» в стінах «GONZO» виступлять барди Роман Жданов та Сергій Турович.

***Чотиричленний робітничо-селянський літературно-екстремістський Союз творчої потенції «ПЛИТА» (заснований 2007 року) - це чотири поети, кожен з яких має свій стиль і харизму.

Юхим Дишкант – неперевершений лірик, співець повій, кохання, вина і легких наркотиків. Автор книг «Мріяла вишнями вулиця», «Гітарна Кров» та «Рам’я»; співавтор проектів «Юхим Дишкант і Кусок Комісії» та «У затінку дівчат-квіток».

Роман Романюк – медитативний співець тиші і світла. Автор книги «Усміхнений Єремія» поет, перекладач, літературознавець (лауреат 3-ї премії «Смолоскипу» 2013 року.).

Віктор Іщенко – поет.

Євген Лущиков – поет любові від бога, перекладач, співавтор музичних проектів «Комісія», «Юхим Дишкант і Кусок Комісії», автор музично-абстрактних проектів «The Cunt» та «afraidofpeople»).