На Рівненщині відтворять битву XIII століття

В культурно-археологічному центрі «Пересопниця» під Рівним 25-26 травня відбудеться реконструкція битви місцевих князів з литовцями, яка пройшла в цій місцевості у 1246 році і згадується у Галицько-Волинському літописі.

Про це УНІАН повідомив директор комплексу «Пересопниця» Микола Федоришин.

За його словами, учасників дійства буде понад сто. До «Пересопниці» приїдуть реконструктори з багатьох міст України та Вільнюса. Зараз у селі Пересопниця проходить підготовка до рицарського турніру.

Довідка УНІАН. У XIII столітті Пересопниця була одним із головних міст Погориння, центром удільного князівства. У Галицько-Волинському літописі розповідається як тодішні мешканці під керівництвом своїх князів Данила і Василька перемогли в чесному бою завойовників – війська литовського князя Айшевно Рушковича.