Дерев’яні церкви Карпат внесли до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Церква Зіслання Святого Духа в с. Потеличі / Фото з сайту territory-of-good-events.blogspot.com

Сьогодні під час засідання 37-ї сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у Камбоджі «Дерев’яні церкви Карпатського регіону України» одноголосно внесено до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства культури України, сказав міністр культури Леонід Новохатько.

«Це – транскордонна номінація України та Польщі. До списку ЮНЕСКО внесено 8 храмів, що знаходяться на території Польщі та 8 – на території України: 4 у Львівській області й по 2 у Івано-Франківській та Закарпатській областях» - сказав міністр.

«У цих унікальних дерев’яних церков поважний вік. Їм понад 300 років. Найстаршою є церква Зіслання Святого Духа в с. Потеличі, Жовківського р-ну, Львівської області. Ця пам’ятка архітектури датується 1502-1600 роками» - повідомив Новохатько.

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"Також, найближчим часом ми очікуємо і на позитивне рішення сесії щодо античного міста Херсонес» - розповів міністр.

Довідка УНІАН. Міністерство культури України, Міністерство закордонних справ, Національна комісія України в справах ЮНЕСКО разом з Міністерством культури Польщі підготували спільну транскордонну номінацію “Дерев’яні церкви карпатського регіону України і Польщі” для внесення пам’яток дерев’яної сакральної архітектури до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Від України до переліку пам’яток увійшли об’єкти, розташовані в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській областях, які є зразками найдосконаліших досягнень в сакральній архітектурі України.

До переліку увійшли: Ансамбль пам’ятки архітектури 1745 р. церкви Собору св. Архистратига Михайла в с. Ужку Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл.; ансамбль пам’ятки архітектури 1813-1824 рр. церкви Вознесення Господнього (Струківської) в с. Ясіні Рахівського р-ну Закарпатської обл.; ансамбль пам’ятки архітектури 1808 р. церкви Різдва Пресвятої Богородиці в с. Нижньому Вербіжі Коломийського р-ну Івано-Франківської обл.; ансамбль пам’ятки архітектури 1598 р. церкви Зіслання Святого Духа в м. Рогатині Івано-Франківської обл.; ансамбль пам’ятки архітектури 1670-1678 рр. церкви св. Юра в м. Дрогобичі Львівської обл.; пам’ятка архітектури 1720 р. церква Пресвятої Трійці в м. Жовкві Львівської обл.; ансамбль пам’ятки архітектури 1502-1600 рр. церкви Зіслання Святого Духа в с. Потеличі Жовківського р-ну Львівської обл. та ансамбль пам’ятки архітектури 1838-1902 рр. церкви Собору Пресвятої Богородиці в с. Маткові Турківського р-ну Львівської обл.

Пам’ятки Польщі розташовані в Підкарпатському та Малопольському воєводствах.