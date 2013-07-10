У Єгипті знайшли два поховальні човни віком 5 тисяч років

Французькі археологи виявили на північний схід від єгипетської Гізи залишки двох поховальних човнів періоду правління фараона Дена (близько 3 тис. років до н.е.), повідомляє Gazeta.ua з посиланням на Ahram Online.

Знахідку було зроблено в ході розкопок стародавнього некрополя в Абу Раваш.

Фрагменти човнів знаходяться в дуже поганому стані, тому було вирішено транспортувати їх в лабораторію Grand Egyptian Museum для для проведення реставраційних робіт.

Перший дерев'яний фрагмент досягав у довжину 390 см, другий - 70 см. Археологи також виявили третій фрагмент довжиною 120 см, однак первинний аналіз показав, що він є частиною човна, розкопаного минулого року в цьому ж місці.