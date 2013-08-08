Януковича, Азарова й Рибака запросили на відкриття Сорочинського ярмарку

Національний Сорочинський ярмарок цього року проходитиме з 20 до 25 серпня в селі Великі Сорочинці Полтавської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила журналістам керівник проекту «Сорочинський ярмарок» Світлана Свищева.

За її словами, на відкриття ярмарку, яке відбудеться 20 серпня об 11.00, запрошено Президента України Віктора Януковича, прем'єр-міністра Миколу Азарова і спікера парламенту Володимира Рибака. Офіційні запрошення також вже відправлені членам уряду, керівникам областей і дипломатичних місій.

«Поки підтвердження про приїзд вищих осіб держави ще немає, проте ми чекаємо. Разом з тим вже відомо, що 20-21 серпня приїде офіційна делегація зі Словаччини, Туреччини і Польщі», - сказала Свищева.

Дипломати і гості візьмуть участь у заходах культурної і ділової програми.

Керівник проекту також відзначила, що вхід на територію Сорочинського ярмарку в майбутньому може стати платним. За її словами, відповідну рекомендацію дала одна з консалтингових компаній, яка співробітничає з організаторами проекту.

«Це будуть мінімальні гроші. Ну, наприклад, 5 грн. Людина входить, одержує програму. Це буде скоріше навіть «для обліку» - для соціології і статистики», - сказала Свищева.

Вона також відзначила, що багато фольклорних фестивалів, ярмарок вже давно беруть плату за вхід.

Як повідомляв УНІАН, Національний Сорочинський ярмарок у 2012 році проходила у селі Великі Сорочинці з 14 до 19 серпня. Він був присвячений 75-річчю створення Полтавської області, 210-річчю утворення Полтавської губернії і 160-річчю з дня смерті Миколи Гоголя. Заявки на ярмаркування подали близько 1400 учасників. Його відвідали понад 600 тис. осіб, з яких більш як 400 - іноземців. Водночас 2011 року відвідувачів було близько мільйона.