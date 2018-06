Помер Айк Тернер, легенда соул-музики

У Каліфорнії помер Айк Тернер - легенда американської соул-музики та колишній чоловік Тіни Тернер.

Ім`я Тернера включено в Зал слави рок-н-ролу. Багато теоретиків вважають, що саме він записав перший рок-н-рол у 1951.

Айк був також відомий як віртуозний гітарист і піаніст.

У 2007 він одержав музичну премію "Греммі".

Проте, Тернер став справді відомим, дружившись на Анні-Мей Баллок (відомішою як Тіна Тернер) у 1959.

Разом вони записали серію таких хітів як A Fool In Love і It`s Gonna Work Out Fine.

Їх найуспішнішою спільною роботою, можливо, є пісня River Deep Mountain High.

Згодом Тіна Тернер звинувачувала свого колишнього чоловіка в тому, що він жорстоко з нею поводився. Айк заперечував усі звинувачення, а в 2001 заявив, що дуже засмучений тим, що ЗМІ "демонізуватимуть" його.

Айку Тернеру було 76 років. Він помер у власному будинку в Сан-Дієго.

Бі-Бі-Сі