Аргентина поновила перекладацьку "Програму Південь"

В 2013 році поновлюється “Програма Південь”, започаткована у 2009 році Міністерством закордонних справ та культури Аргентини, яка передбачає надання фінансової підтримки на здійснення перекладу іноземними мовами 150 літературних творів аргентинських авторів, повідомляє ualit.org з посиланням на Посольство Аргентинської Республіки в Україні.

Заявки на участь у програмі приймаються до 30 вересня 2013 року. Відібрані твори мають бути опубліковані до 30 листопада 2014 року. Правила участі у “Програмі Південь”, формуляри для оформлення заявок різними мовами, а також більш детальну інформацію про цей захід можна знайти на веб-сторінці: http://programa-sur.mrecic.gov.ar.

Також, оскільки у 2014 році відзначатиметься сторіччя від дня народження Хуліо Кортасара, особлива увага приділятиметься сприянню перекладам і публікаціям серед закордонних видавництв окремого видання його творів, до якого можуть увійти повні збірки оповідань та романів письменника.