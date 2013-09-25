Режисер фільму-переможця Канн-2013 виступив проти прокату картини

Французький режисер Абдулатіф Кешиш засумнівався, що його картину «Життя Адель» потрібно випускати на широкий екран. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Hollywood Reporter. Причиною цього стала критика з боку виконавиць головних ролей, якої зазнав Кешиш.

Актриси Леа Сейду та Адель Екзаркопулос раніше заявляли, що для них зйомки в останньому фільмі Кешиша виявилися важким випробуванням. Як уточнює Guardian, вони скаржилися на те, що для них виявилися вкрай дискомфортними багатоденні зйомки любовної сцени, наявної у фільмі, а також на те , що під час зйомок бійки їм довелося битися по-справжньому, не пропускаючи удари.

Як зазначив Кешиш, ці висловлювання образили його і затьмарили для нього прем'єру фільму. Він дійшов висновку, що критика з боку актрис може спотворити сприйняття картини. На його думку, замість того , щоб просто дивитися фільм , глядачі будуть постійно задаватися питанням, що з актрисами відбувалося під час зйомок і наскільки їм було неприємно брати участь у створенні стрічки.

Остання картина Абдулатіф Кешиша (її повна назва - «Життя Адель. Розділи перший і другий») була показана під час Каннського фестивалю 2013 року. Там вона отримала « Золоту пальмову гілку», головний приз фестивалю, а також удостоїлася нагороди від кінокритиків.

У Франції на широкі екрани картина вийде в жовтні.