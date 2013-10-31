Музей історії Києва покаже "Війну. Місто. Людей"

Музей історії міста Києва до 70-ї річниці звільнення Києва від нацистської окупації презентує унікальний мультимедійний проект «Війна. Місто. Люди».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, виставка відривається 1 листопада.

Новий підхід до історії Другої світової війни в поєднанні з новими музейними технологіями та унікальними експонатами мають створити «ефект присутності». Так, відвідувачам музею представлять кількагодинну німецьку та радянську кінохроніки, що одночасно демонструватимуться на 17 моніторах, відеоспогади учасників і свідків війни та окупації, унікальні артефакти та фотосвідчення з приватних колекцій.

Крім того, серед експонатів музею будуть десятки радянських і німецьких плакатів воєнної доби, випущених спеціально для України, більшість з яких експонуватимуться вперше; німецька аерофотозйомка Києва 1941 та 1943 років, а також фотографії подій війни і мирного життя, зроблені як з радянського, так і з німецького боків; зброя, однострої та прапори часів війни та сучасні реконструкції; бойові ордени та відзнаки мирного часу, радянські та окупаційні гроші, особисті документи та фронтові листи.

Триватиме виставка до 24 листопада.