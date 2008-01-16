Ющенко доручив уряду створити орган влади для реалізації мовної політики
Президент написав листа до Тимошенко
Уряд має розглянути питання створення центрального органу виконавчої влади для здійснення формування та реалізації державної мовної політики. Про це йдеться у листі Президента України Віктора Ющенка до прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.
"Для підвищення дієвості державної мовної політики та її координації прошу розглянути питання щодо створення відповідного центрального органу виконавчої влади, що здійснюватиме формування та реалізацію державної мовної політики", – зазначає В.Ющенко, повідомляє прес-служба глави держави.
Проект концепції державної мовної політики, розроблений Національною комісією зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права, опрацьовано в Секретаріаті Президента та в основному схвалено Нацрадою з питань культури і духовності та Радою з питань етнонаціональної політики при Президентові України. "З огляду на необхідність вироблення послідовного і виваженого підходу до вирішення мовних питань прошу забезпечити відповідне доопрацювання Концепції державної мовної політики із залученням фахівців Національної академії наук України та подання її на затвердження Президентові України", – йдеться у листі глави держави.
Також, з огляду на гостру потребу Національного художнього музею України в додаткових приміщеннях для розміщення експозицій та музейних фондів, глава держави надіслав прем’єр-міністрові листа щодо термінового розгляду на засіданні уряду питання про повернення у державну власність будівлі по вул. Інститутській, 3 у Києві та завершення її реконструкції.