Ющенко доручив уряду створити орган влади для реалізації мовної політики

Уряд має розглянути питання створення центрального органу виконавчої влади для здійснення формування та реалізації державної мовної політики. Про це йдеться у листі Президента України Віктора Ющенка до прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

"Для підвищення дієвості державної мовної політики та її координації прошу розглянути питання щодо створення відповідного центрального органу виконавчої влади, що здійснюватиме формування та реалізацію державної мовної політики", – зазначає В.Ющенко, повідомляє прес-служба глави держави.

Проект концепції державної мовної політики, розроблений Національною комісією зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права, опрацьовано в Секретаріаті Президента та в основному схвалено Нацрадою з питань культури і духовності та Радою з питань етнонаціональної політики при Президентові України. "З огляду на необхідність вироблення послідовного і виваженого підходу до вирішення мовних питань прошу забезпечити відповідне доопрацювання Концепції державної мовної політики із залученням фахівців Національної академії наук України та подання її на затвердження Президентові України", – йдеться у листі глави держави.

Також, з огляду на гостру потребу Національного художнього музею України в додаткових приміщеннях для розміщення експозицій та музейних фондів, глава держави надіслав прем’єр-міністрові листа щодо термінового розгляду на засіданні уряду питання про повернення у державну власність будівлі по вул. Інститутській, 3 у Києві та завершення її реконструкції.

ICTV