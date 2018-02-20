Курячий апокаліпсис: у Британії закриття мережі фаст-фудів порівняли з кінцем світу
13:04, 20 лютого 2018Курйози
1573 0
Заклади швидкого харчування довелося закрити через брак курятини.
У Британії закриття мережі фас-фудів порівняли з кінцем світу / кадр з відео ТСН
Популярна міжнародна мережа фас-фудів заявила про тимчасове закриття своїх закладів через брак курятини, з якої готується більшість страв. Користувачі соцмереж порівняли це з початком кінця світу.
Проблему з курятиною у компанії почалися після зміни постачальника птиці. Через організаційні проблеми компанія закрила 900 закладів, а частина ресторанів працює за обмеженим графіком, йдеться у сюжеті ТСН.
У Британії закриття мережі фас-фудів порівняли з кінцем світу / кадр з відео ТСН
Як повідомляв УНІАН, вчені з Боннського університету з'ясували, що імунна система людини реагує їжу з фаст-фуду так само, як при атаці бактеріальної інфекції.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter