Курячий апокаліпсис: у Британії закриття мережі фаст-фудів порівняли з кінцем світу

Заклади швидкого харчування довелося закрити через брак курятини.

Популярна міжнародна мережа фас-фудів заявила про тимчасове закриття своїх закладів через брак курятини, з якої готується більшість страв. Користувачі соцмереж порівняли це з початком кінця світу.

Проблему з курятиною у компанії почалися після зміни постачальника птиці. Через організаційні проблеми компанія закрила 900 закладів, а частина ресторанів працює за обмеженим графіком, йдеться у сюжеті ТСН.

Як повідомляв УНІАН, вчені з Боннського університету з'ясували, що імунна система людини реагує їжу з фаст-фуду так само, як при атаці бактеріальної інфекції.