Поліцейські з Дубліна спробували зупинити порушників сніжками (відео)

19:01, 02 березня 2018
Курйози
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Поліцейський почав ловити «снаряди» і відправляти їх назад / скріншот

Інцидент зняла місцева мешканка Стефані Спайтере, повідомляє Daily Mail.

Поліцейські прибули на місце, щоб затримати двох хлопців, які кидалися сніжками в місцеві будинку.

Однак, коли правоохоронці піднялися на четвертий поверх одного з будинків, вони побачили підозрюваних на землі. Ті, в свою чергу, почали кидати сніжки в поліцейських.

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Втім, за цим послідував удар поліцейського, який почав ловити «снаряди» і відправляти їх назад.

Коли поліцейські спустилися на землю, щоб затримати підозрюваних, ті безслідно зникли.

Спочатку відео з'явилося на сторінці Стефані Спайтере. До цього моменту воно зібрало понад 750 тис. переглядів.

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Теги: #поліцейські сніжки