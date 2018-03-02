Поліцейські з Дубліна спробували зупинити порушників сніжками (відео)
Двоє поліцейських з Дубліна не змогли затримати двох підозрюваних у правопорушенні, але встигли перекинутися з ними сніжками.
Інцидент зняла місцева мешканка Стефані Спайтере, повідомляє Daily Mail.
Поліцейські прибули на місце, щоб затримати двох хлопців, які кидалися сніжками в місцеві будинку.
Однак, коли правоохоронці піднялися на четвертий поверх одного з будинків, вони побачили підозрюваних на землі. Ті, в свою чергу, почали кидати сніжки в поліцейських.
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Втім, за цим послідував удар поліцейського, який почав ловити «снаряди» і відправляти їх назад.
Коли поліцейські спустилися на землю, щоб затримати підозрюваних, ті безслідно зникли.
Спочатку відео з'явилося на сторінці Стефані Спайтере. До цього моменту воно зібрало понад 750 тис. переглядів.