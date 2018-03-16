Дотанцювався: український співак гепнувся зі сцени на концерті в Мінську (відео)

Монатік під відео поставив хештеги #впали у кохання, #вдарилися у танці, #хто не падав, той не підіймався.

Український співак та тренер проекту "Голос. Діти" Дмитро Монатік (MONATIK) несподівано впав зі сцени під час концерту у Мінську.

Цим курйозним випадком він поділився на своїй сторінці в Instagram. "Мінськ звучить приголомшливо... Дякую всім й особисто кожному, хто розділив з нами ці незабутні емоції", - підписав співак відео.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров перечепився через сходинку і впав, піднімаючись на сцену на форумі «Росія - країна можливостей». Російський міністр одразу став героєм жартів і мемів.