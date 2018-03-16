Дотанцювався: український співак гепнувся зі сцени на концерті в Мінську (відео)

11:13, 16 березня 2018
Курйози
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З Монатіком стався курйоз / Скріншот

Цим курйозним випадком він поділився на своїй сторінці в Instagram. "Мінськ звучить приголомшливо... Дякую всім й особисто кожному, хто розділив з нами ці незабутні емоції", - підписав співак відео. 

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров перечепився через сходинку і впав, піднімаючись на сцену на форумі «Росія - країна можливостей». Російський міністр одразу став героєм жартів і мемів.

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Теги: #Мінськ