В Австралії пітон з'їв капець і потрапив на операційний стіл (відео, фото)

Змієлови припустили, що пітон проковтнув капець, тому що в ньому ховався пацюк, миша або поссум.

В Австралії в місті Хейгслі ромбічний пітон заліз у житловий будинок, переплутав капець господаря зі "смаколиком" і проковтнув його.

Про це повідомляє ABC News.

Мешканець будинку помітив пропажу 20 березня, а вже за кілька днів пошуки "злодюжки" привели родину до ромбічного пітона, який ховався в будинку. Черево у змії було товстим і нагадувало за формою зниклий капець.

"Чоловік лягав спати і за звичкою прибрав капці під ліжко. Але наступного ранку він знайшов лише один капець. Він разом із родичем намагався відшукати зниклий капець, але ніде не міг його знайти. Хтось припустив, що взуття міг поцупити опосум, і вони кілька днів шукали винуватця, доки в п'ятницю не натрапили у себе вдома на змію", - розповіла змієлов Селлі Хілл.

Викликані фахівці підтвердили підозри мешканців. "Коли ми зловили змію, було очевидно, що вона з'їла капець. Можна було намацати гуму у неї в животі, підошва відчувалася через шкіру", - повідомила Хілл.

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Змієлови припустили, що пітон проковтнув капець, тому що пацюк, миша або посум, яких там досить багато, могли облазити предмет взуття, помітити його або навіть сховатися всередині.

Пітона доставили у ветеринарну клініку в передмісті Брісбена. Після рентгену лікарі вирішили прооперувати змію. Операція тривала близько години під загальною анестезією.

Після кількох днів реабілітації пітона-"капцеїда" випустять назад на волю.

Довідка. Посуми – невеликі сумчасті тварини з коричневим або сірим хутром. В Австралії мешкає 69 видів посумів.

Ромбічні пітони - великі неотруйні змії, які водяться в Австралії та Новій Гвінеї, а також на архіпелазі Бісмарка і в північній частині Соломонових островів. Їх довжина становить від двох до чотирьох метрів, вага досягає 15 кілограмів.