Хотів "врятувати Ісуса": у Бразилії під час вистави "Страсті Христові" глядач атакував давньоримського солдата (відео)

Чоловік вибіг із зали і вдарив шоломом актора, який грав роль римського солдата.

Під час показу драми "Страсті Христові" за біблійними мотивами в бразильському місті Нова-Артс 30 березня глядач вибіг на сцену і напав на актора.

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Про це пише The Independent. Інцидент стався під час сцени розп'яття. Чоловік вибіг із зали і вдарив шоломом актора, який грав роль римського солдата. Відзначається, що на міській площі за постановкою спостерігали близько 1000 людей.

Перш ніж напасти, чоловік кричав, що "не дозволить Ісусу померти". Пізніше стало відомо, що нападник вживав наркотики і у нього є проблеми з психикою. Постраждалий актор не отримав серйозних травм, після короткої паузи театр продовжив грати. Поліція розслідує інцидент.