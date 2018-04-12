Журналіст впав у басейн в прямому ефірі (відео)

Падіння кореспондента затьмарило в інтернеті саме його інтерв'ю.

Журналіст ВВС Майк Бушелл впав у воду в прямому ефірі випуску новин.

Він вів прямий репортаж з Ігор Співдружності в Австралії, однак оступився і впав в басейн, коли хотів взяти інтерв'ю у медалістів.

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Помилка журналіста викликала сміх у його співрозмовників: володарі медалей не змогли стримати емоцій, побачивши несподіване падіння журналіста. "Я не помітив сходинку", - виправдався Бушелл.

Як повідомляв УНІАН, помічниця режисера британського телеканалу BBC Трейсі випадково опинилася в кадрі під час ранкового шоу. Щоб не зірвати трансляцію, вона вирішила сховатися за диваном, але її "видав" черевик, який потрапив в об'єктив камери.