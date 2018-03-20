Конфуз у прямому ефірі: нога, яка стирчала з-за дивана, розсмішила глядачів (фото, відео)
08:59, 20 березня 2018Курйози
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Ведучі та гості почали сміятися й попросили дівчину привітати глядачів у прямому ефірі.
Співробітниця BBC розсмішила глядачів ранкової передачі / фото @mrdanwalker
Помічниця режисера британського телеканалу BBC Трейсі випадково опинилася в кадрі під час ранкового шоу.
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Щоб не зірвати трансляцію, вона вирішила сховатися за диваном, але її "видав" черевик, який потрапив до об'єктива камери, повідомляє видання Daily Mail.
Будучи в прямому ефірі, ведучі та гості почали сміятися і попросили дівчину привітати глядачів. Між тим, співробітники телеканалу вирішили перетворити цей конфуз на жарт і виклали кадр зі зйомок передачі в Twitter.
Раніше жіночі стогони "вторглися" в прямий ефір ВВС. Журналістка проігнорувала те, що відбувалося, і впоралася з роботою.
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