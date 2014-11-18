Маніяк Чарльз Менсон одружується на шанувальниці, яка молодша за нього на 50 років

Документ, як повідомляє ТАСС з посиланням на телеканал Fox, був виданий 8 листопада, і на укладення союзу у 80-річного Менсона і 26-річної Бартон є 90 днів.

Раніше злочинець неодноразово стверджував, що ніколи не одружиться на Бартон, а всі її заяви для преси про швидке весілля називав "повною нісенітницею". Тим не менш звернення про видачу ліцензії було підписане двома сторонами. Менсон до ув'язнення був двічі одружений, у цих шлюбах народилися четверо дітей.

Якщо одруження з Бартон все-таки відбудеться, то Менсон, згідно із законами штату Каліфорнія, зможе запросити на церемонію двох друзів з числа ув'язнених. Всього на весіллі можуть бути присутні не більше 12 гостей та офіціант.

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У 2012 році Менсону 12-й раз відмовили в достроковому звільненні. Наступного разу він зможе звернутися із запитом 2027 року.

Довідка. Чарльз Менсон - один з найбільш відомих злочинців XX століття. Протягом літа 1969 року він та три спільниці, що перебували в його комуні "Сім'я", вбили сімох людей, серед яких була актриса Шерон Тейт, дружина режисера Романа Поланскі, що була на дев'ятому місяці вагітності.

Хоча Менсон не був безпосереднім виконавцем вбивства, він був визнаний винним в організації і засуджений до смертної кари. Однак у 1972 році, після введення в штаті Каліфорнія мораторію на найвищу міру покарання, вирок був замінений довічним ув'язненням з можливістю умовно-дострокового звільнення.

Особистість Чарльза Менсона досі привертає увагу багатьох людей. У в'язницю Коркоран, де він утримується в одиночній камері, часто приходять листи від студентів, які вивчають психологію; на короткострокові побачення до Менсону намагаються потрапити слухачі коледжів криміналістики.

Його прізвище є частиною сценічного псевдо відомого американського співака Мериліна Менсона.