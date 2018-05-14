Мережу розсмішило звернення темношкірого терориста "ДНР" до "імперіалістів" та "бандерівців" (відео)

12:19, 14 травня 2018
Курйози
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Відео було опубліковано в Twitter "Фосфорна Горлівка". "У донецький психоневрологічний диспансер провели інтернет, після чого в Мережу потрапило відеозвернення корінного жителя Донбасу до американських імперіалістів. Терміново викликайте санітарів!" - йдеться у коментарі до запису.

Раніше ватажок "ДНР" Олександр Захарченко та "міністр доходів і зборів "ДНР" Олександр Тимофєєв розсмішили мережу новими фото.

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Теги: #ДНР#терористи#курйози