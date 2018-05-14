Мережу розсмішило звернення темношкірого терориста "ДНР" до "імперіалістів" та "бандерівців" (відео)

На відео темношкірий терорист погрожує "бандерівцям" та "американським імперіалістам".

Користувачів мережі розсмішило звернення темношкірого терориста "ДНР" на прізвисько "Чорний Ленін".

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Відео було опубліковано в Twitter "Фосфорна Горлівка". "У донецький психоневрологічний диспансер провели інтернет, після чого в Мережу потрапило відеозвернення корінного жителя Донбасу до американських імперіалістів. Терміново викликайте санітарів!" - йдеться у коментарі до запису.

Раніше ватажок "ДНР" Олександр Захарченко та "міністр доходів і зборів "ДНР" Олександр Тимофєєв розсмішили мережу новими фото.