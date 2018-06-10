Рука Трампа побіліла від рукостискання Макрона - Telegraph

На фотографії із зустрічі двох лідерів, зробленій через мить після рукостискання, помітні білі сліди на шкірі руки американського президента.

Після рукостискання президента Франції Еммануеля Макрона на саміті G7 на руці президента США Дональда Трампа залишилися білі сліди.

Про це повідомляє The Telegraph.

На фотографії із зустрічі двох лідерів, зробленій через мить після рукостискання, помітні білі сліди на шкірі руки американського президента.

«Він мій друг. У нас з самого початку були прекрасні відносини», — заявив Трамп.

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Макрон, у свою чергу, назвав їх переговори «прямими і відкритими».

«Хоча іноді ми не згодні один з одним, ми поділяємо спільні турботи і цінності, поділяємо готовність спільно приносити результат», — заявив французький лідер.

Видання також відзначає, що рік тому, коли американський президент брав участь у святкуванні Дня взяття Бастилії, Макрон потискував руку Трампу майже півхвилини.

Раніше Макрон розповів, як буде впливати на Трампа на саміті G7.