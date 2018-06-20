Люби душ вранці: у метро Києва з'явиться "Гусь", який нагадає про правила підземки (фото, відео)

Гусь розповідатиме про правила у київському метро.

На станціях Київського метрополітену з’являться постери із Facebook-персонажем під назвою "Гусь".

Про це столична підземка написала на своїй сторінці у Facebook. Так, цей персонаж розповідатиме про правила поведінки у метро.

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"Ми хочемо осучаснити сприйняття важливих моментів у метрополітені, від яких залежать як безпека, так і комфорт поїздки кожного пасажира", - пояснює радник начальника метрополітену Наталка Макогон.

Проект передбачає кілька етапів. Перший - це відкрита виставка "Гусь у метро" у вестибюлі "Золотих воріт". За кілька тижнів постери з відомим персонажем з’являться у вагонах та на станціях підземки.

Наразі серія включає 9 постерів, зокрема про перевезення велосипедів, притримування дверей, знімання наплічника і навіть про важливість ранкового душу.

Як повідомляв УНІАН, цьогоріч у столичному метро зазвучить "новий голос", який буде оголошувати станції.