Грабіжник-романтик: під Києвом злодій осипав жінку пелюстками троянд та вкрав $4 тисячі

Викрадені гроші зловмисник витратив на гральні автомати та власні потреби

У селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом молодик заліз вночі до помешкання заможної жінки та викрав у неї 4 тисячі долларів. Для «романтичності» зірвав на сусідньому подвір’ї троянди та осипав ними помешкання потерпілої

Як повідомили у прес-службі поліції Київської області, подія трапилася ще на початку червня. Поліції знадобилося два тижні, щоб затримати злодія.

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"За своїм сюжетом це нагадує голлівудські фільми про кохання: молода жінка прокинулась уночі через те, що її ліжко обкидали пелюстками троянд. Однак наміри невідомого чоловіка були злочинні - він відкрито викрав 4 тисячі доларів США і зник у невідомому напрямку", - йдеться у повідомленні поліції.

Молодика затримали в Обухівському районі Київської області. З'ясувалося, що викрадені гроші зловмисник витратив на гральні автомати та власні потреби.

Наразі грабіжнику оголошена підозра за ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України та судом обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою. За скоєння пограбування йому загрожує позбавлення волі до восьми років.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня на Житомирщині невідомі обікрали квартиру мера Новограда-Волинського.