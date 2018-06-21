На Житомирщині невідомі обікрали квартиру мера Новограда-Волинського

Невідомі зловмисники викрали з помешкання міського голови особисті документи та іноземну валюту.

У Житомирській області невідомі обікрали квартиру мера міста Новограда-Волинського Віктора Весельського.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі комунікацій поліції Житомирської області.

Згідно з повідомленням, крадіжка сталася вчора, 20 червня.

За інформацією керівника відділу комунікацій ГУ НП у Житомирській області Алли Ващенко, наразі поліція проводить слідчі дії.

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«Наразі розбираємось та встановлюємо, хто саме це зробив», - зазначила Ващенко.

Як стало відомо УНІАН з інших джерел, з помешкання міського голови Новограда-Волинського винесли особисті документи та іноземну валюту, яка була офіційно задекларована.

За цим фактом зареєстроване кримінальне провадження за ст. 185 ч. 4 ( крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Довідка УНІАН. 62-річний Весельський (безпартійний) є Новоград-Волинським міським головою з 10 листопада 2015 року. З 1982 по 1984 роки він обирався депутатом рад різних рівнів, а у 1990-1999 роках був депутатом трьох скликань Житомирської обласної ради.

Як повідомляв УНІАН, у Києві невідомі пограбували шведського дипломата, главу офісу Ради Європи в Україні Мортена Енберга.