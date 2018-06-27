У мережі висміяли новий імідж екс-соратниці Януковича (фото)

11:26, 27 червня 2018
Курйози
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Окуляри Герман не знімала навіть під час допиту / Скріншот

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Відповідний пост розміщений на сторінці "Вася Барабаненко" в Twitter. Так, Герман прийшла до зали суду на засідання у справі про держзраду Януковича в сонцезахисних окулярах, які не знімала навіть під час допиту. Політик зіслалася на стомлений вигляд.

"У справі Януковича захист викликав Оззі Озборна", "Агент КДБ Тереза", "Матриця вже не та, втім, як і Трініті", - пишуть у коментарях під постом.

Як повідомляв УНІАН, депутати "Батьківщини" хочуть позбавити акредитації в Раді фотографа Богдана Бортакова за знімок нардепа Олександри Кужель, яке він підписав "бабине літо?".

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Теги: #суд#Янукович#Ганна Герман