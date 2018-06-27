У мережі висміяли новий імідж екс-соратниці Януковича (фото)
11:26, 27 червня 2018Курйози
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Герман прийшла до зали суду на засідання у справі про держзраду Януковича в сонцезахисних окулярах.
Окуляри Герман не знімала навіть під час допиту / Скріншот
Користувачі мережі активно коментують новий імідж екс-регіоналки і колишньої соратниці утікача Віктора Януковича Ганни Герман.
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Відповідний пост розміщений на сторінці "Вася Барабаненко" в Twitter. Так, Герман прийшла до зали суду на засідання у справі про держзраду Януковича в сонцезахисних окулярах, які не знімала навіть під час допиту. Політик зіслалася на стомлений вигляд.
"У справі Януковича захист викликав Оззі Озборна", "Агент КДБ Тереза", "Матриця вже не та, втім, як і Трініті", - пишуть у коментарях під постом.
June 26, 2018
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