На Тернопільщині п'яний водій після ДТП хотів відкупитися від поліцейських за 50 грн (фото)

Нетверезий водій наполягав на своєму й кинув гроші у патрульне авто.

На Тернопільщині нетверезий водій, який спричинив ДТП, намагався відкупитися від поліцейських за 50 грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Тернополя, близько 20 год на 12 км траси Тернопіль–Львів водій автомобіля "ВАЗ 21011" не врахував дорожньої ситуації, не обрав безпечної швидкості та скоїв зіткнення з автопричепом "KHOTT".

Внаслідок автопригоди ніхто не постраждав. Під час оформлення ДТП патрульні виявили у керманича авто ознаки алкогольного сп'яніння, а саме запах алкоголю, нечітку мову та порушення координації рухів.

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У встановленому законом порядку інспектори запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп'яніння, проте водій відмовився. В результаті поліцейські склали на нього адміністративні матеріали за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП) та ч. 1. ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп'яніння).

Усвідомлюючи, який захід покарання обере для нього суд, водій спробував дати одному з інспекторів неправомірну вигоду – 50 грн.

57-річного чоловіка неодноразово попереджували про кримінальну відповідальність за такі дії, проте він наполягав на своєму й кинув гроші у патрульне авто. У зв’язку з цим на місце події інспекторами була викликана слідчо-оперативна група.

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