Києвом розгулював голий чоловік (відео)
22:16, 07 липня 2018Курйози
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Голий чоловік, судячи з відео, поводився спокійно.
Голого чоловіка помітили в столиці / Скріншот
У Києві був помічений голий чоловік, який спокійно розгулював столицею.
Відповідне відео опублікував публіцист і журналіст Андрій Бузаров на своїй сторінці в Facebook. "Де ж поліція, коли вона так потрібна?" - пожартував він.
Варто зазначити, що чоловік поводився спокійно і доброзичливо. Крім того, він не чіплявся до людей.
Як повідомляв УНІАН, у ніч на вівторок, 26 червня, в місті Чугуїв Харківської області помітили чоловіка, що розгулював вулицею голяка. Він зізнався, що перед прогулянкою вжив синтетичні наркотики.
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