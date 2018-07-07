Києвом розгулював голий чоловік (відео)

22:16, 07 липня 2018
Курйози
677 0
Голого чоловіка помітили в столиці / Скріншот

Відповідне відео опублікував публіцист і журналіст Андрій Бузаров на своїй сторінці в Facebook. "Де ж поліція, коли вона так потрібна?" - пожартував він.

Варто зазначити, що чоловік поводився спокійно і доброзичливо. Крім того, він не чіплявся до людей.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на вівторок, 26 червня, в місті Чугуїв Харківської області помітили чоловіка, що розгулював вулицею голяка. Він зізнався, що перед прогулянкою вжив синтетичні наркотики.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Київ#голий чоловік