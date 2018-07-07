Києвом розгулював голий чоловік (відео)

Голий чоловік, судячи з відео, поводився спокійно.

У Києві був помічений голий чоловік, який спокійно розгулював столицею.

Відповідне відео опублікував публіцист і журналіст Андрій Бузаров на своїй сторінці в Facebook. "Де ж поліція, коли вона так потрібна?" - пожартував він.

Варто зазначити, що чоловік поводився спокійно і доброзичливо. Крім того, він не чіплявся до людей.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на вівторок, 26 червня, в місті Чугуїв Харківської області помітили чоловіка, що розгулював вулицею голяка. Він зізнався, що перед прогулянкою вжив синтетичні наркотики.