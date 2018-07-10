"Домагай Віда, Огнєн Вукович": Ляшко оконфузився у Раді, говорячи про скандал довкола хорватських футболістів (відео)

Ляшко назвав футболістів "Домагай Віда, Огнєн Вукович" замість "Домагой Віда, Огнєн Вукоєвич".

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко у Раді закликав парламентарів підтримати футболістів Віду та Вукоєвича, які виступили на підтримку України.

Ляшко, правда, припустився помилок, називаючи імена та прізвища футболістів. Як можна почути в опублікованому на YouTube-каналі відео телеканалу ZIK, він назвав їх "Домагай Віда, Огнєн Вукович" замість "Домагой Віда, Огнєн Вукоєвич".

Читайте такожФедеріка і Могеріні: нардеп оконфузився у прямому ефірі (відео)

"Ви бачили скандал із хорватськими футболістами, які на рівному місці роблять, за те, що вони присвятили свою перемогу нашій країні, яка бореться проти агресії. Давайте ми сьогодні всім залом, всім суспільством підтримаємо Домагай Віда, Огнєн Вукович, якого, до речі, на 15 тисяч доларів оштрафували за те, що сказав "Слава Україні!". Хлопці, ми бажаємо вам перемоги у півфіналі, ми бажаємо команді хорватів вийти у фінал. Слава Україні! Слава Хорватії!", – сказав Ляшко.

Як відомо, після перемоги збірної Хорватії над збірною Росії в 1/4 чемпіонату світу з футболу 2018 року в російському місті Сочі Віда разом із екс-гравцем збірної Хорватії Вукоєвичем, який працював у штабі збірної скаутом, записали відеоролик із привітанням Україні. На відео Віда виголосив гасло: «Слава Україні!». Обидва футболісти свого часу були гравцями ФК «Динамо» (Київ).

Після цього ФІФА офіційно оголосила попередження Віді, а Вукоєвича відсторонили від роботи на чемпіонаті світу і позбавили акредитації, а також оштрафували на 12,8 тис. євро.