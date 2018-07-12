Користувачів соцмереж заворожило відео лимона, який котиться з гори

Менш ніж за добу відео подивилися більше мільйона чоловік.

Американець Майк Сакасегава прогулювався і побачив лимон, що котився вниз по улиці. Дійство було настільки захоплюючим, що Майк вирішив знятина відео те, що відбувається.

Майже двохвилинне відео, на якому фрукт без зупинки котиться вниз по вулиці, не дивлячись на ямки і листя, прибите до бордюру, американець виклав у своєму Twitter.

"Сьогодні, коли я йшов додому після пробіжки, я побачив великий лимон, що котиться з гірки. Він продовжував котитися близько чверті милі. І тепер ти теж можеш це бачити", - підписав відео Сакасегава.

Today as I was walking home after my run I saw a large lemon rolling down the hill. It kept rolling for about a quarter mile. And now you can see it, too. pic.twitter.com/dQoHi4RrXS — Mike Sakasegawa (@sakeriver) July 11, 2018

Менш ніж за добу відео подивилися більше мільйона чоловік. Багато хто в коментарях почали цікавитися подальшою долею лимона, деякі захоплювалися його "хоробрістю".

"Приблизно на 1:30, ви можете сказати, лимон втомлюється. Але все ж, лимон хоробро рухається вперед, вирішивши бути вільним", - написав один з коментаторів.

Сакасегава розповів, що, не дивлячись ні на що, лимон котився до самого низу гірки. Після того, як фрукт зупинився, американець вирішив забрати його собі додому, однак ще не вирішив, що буде з ним робити.

Look at this absolute unit. pic.twitter.com/TU8G0HkVHC — Mike Sakasegawa (@sakeriver) July 11, 2018

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