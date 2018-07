У Дніпрі киянину довелося пояснювати поліції, навіщо він у прикрасах із рушницею вийшов на балкон під пісню Queen (відео)

Чоловік під час відрядження хотів підняти настрій і собі, і людям, але ті його не зрозуміли та викликали поліцію.

У Дніпрі чоловік вийшов на балкон із рушницею під пісню "Show must go on". Згодом з'ясувалося, що він хотів підняти настрій і собі, і людям, але ті його не зрозуміли та викликали поліцію.

Як повідомляє ТСН, "стрілок", побачивши правоохоронців, сховався у номері. Коли ж нарешті відчинив копам двері, вони побачили біля постояльця гвинтівку, ніж і купу жіночих прикрас. "Чоловік був трошки у збудженому стані", - розповіли у поліції.

"Гарний епатаж – він людям піднімає настрій", - прокоментував свої дії "стрілок". Він скаржиться на жорсткі дії поліцейських під час затримання, а гвинтівку та прикраси називає лише аксесуарами для боротьби з депресією. Киянин пояснив у райвідділку, що приїхав до Дніпра у відрядження. "Я вийшов на балкон. У мене був сумний настрій. Я ввімкнув музику, щоби підняти себе. Вони мене, мабуть, не зрозуміли. Я її просто в руці потримав. Це не рушниця, а "воздушка", - розповів затриманий.

Попередній огляд зброї підтвердив, що гвинтівка дійсно не бойова, проте її все одно направили на експертизу. Усю ніч поліцейські перевіряли затриманого, а він під час допиту жонглював і пояснював, що це йому допомагає розслабитися. Копи з’ясували, що киянин уже мав адміністративні покарання за хуліганство. А через таку кількість жіночих прикрас припустили, що міг бути причетний і до інших злочинів. Але затриманий наполягав, що каблучки та намиста – це деталі образу. "Це я дружині дарую. Колишній. Так, це в мене стиль такий, мені подобається", - пояснив він.

Після допиту затриманого відпустили. В адміністрації готелю до нього жодних претензій не мають. "Якби він стріляв, хто б його відпустив", - пояснила адміністраторка. Захищають киянина і на заправці, працівники якої гостя готелю знають добре. "Він позитивний і життєлюбний, любить показати себе", - сміються вони. За епатажну сцену на балконі киянин не дістав жодного покарання, адже слідів від пострілів довкола готелю так і не знайшли. У відрядженні в Дніпрі чоловік пробуде ще тиждень, проте вже без гвинтівки.

