У Львові розшукуваний злочинець попався поліції, перейшовши дорогу в невстановленому місці

У Львові за неправильний перехід вулиці затримали чоловіка, який перебував у розшуку.

Під час патрулювання на вулиці Стрийській поліцейські побачили двох чоловіків, які переходили дорогу у невстановленому місці. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Львівщини.

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За інформацією патрульних, чоловіків попросили зупинитися, проте вони пришвидшили хід. Їх наздогнали та попросили показати документи. Один із затриманих нервував. Перевірка в базі даних показала, що 33-річний мешканець Львівщини перебуває в розшуку за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.185 ККУ (крадіжка поєднана з проникненням).

Чоловіка доставили у відділ поліції та передали слідчим. На іншого порушника патрульні склали постанову за перехід дороги у невстановленому місці.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Києві чоловік пограбував сам себе та сів у тюрму.