Більше половини респондентів вказали, що брак робочої сили залишається головною перешкодою для ведення бізнесу у воєнний час.

Підприємці очікують, що найбільший вплив на їх сектори у найближчі три роки матиме безпекова ситуація в Україні - фактор війни, обстрілів та загроз фізичній інфраструктурі зазначили 58% респондентів. Про це свідчать результати 38-го щомісячного опитування, яке провів Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

На другому місці за впливом на бізнес - дефіцит кадрів і зміни на ринку праці (49%), пов’язані зі зменшенням пропозиції робочої сили та структурним безробіттям. Третім фактором є відновлення інфраструктури після війни (40%).

Крім того, у п’ятірку впливових трендів також увійшли зростання вартості енергоносіїв та нестабільність логістики (33%), а також зміни в регуляторній і податковій політиці (27%).

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"Лише 17% опитаних зазначили, що інтеграція до ЄС та адаптація до норм ЄС буде впливати на їхній сектор. На геополітичну і політичну нестабільність вказали 13% бізнесу, як і на розвиток цифрових технологій. Вплив штучного інтелекту, кліматичних викликів та обмеження вільної торгівлі на їх сектори очікує по 7% бізнесів", - зазначила виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

Також 58% респондентів вказали, що брак робочої сили залишається головною перешкодою для ведення бізнесу у воєнний час.

Якщо ще у травні перешкоди "небезпечно працювати" та "зростання цін на сировину, матеріали та товари" дошкуляли бізнесу рівнозначно - їх вказали 47% опитаних, то в червні стало більше тих, хто вказав ризик небезпеки працювати, - 53%. Старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел зазначив:

"Це очікувано, що безпека роботи стала більш важливою, зважаючи на посилення атак ворога на нашу інфраструктуру і промислові об’єкти".

Зазначається, що найбільше ця проблема хвилює великі підприємства (майже 70%) і прифронтові регіони: понад 80% опитаних у Житомирській, Харківській, Вінницькій, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях вважають небезпечні умови перешкодою для ведення бізнесу.

Також, згідно даними дослідження, рівень невизначеності для підприємців суттєво підвищився. У перспективі 6 місяців частка тих, хто не розумів, яким буде загальноекономічне середовище в Україні, зросла з 16,5% до 24,5%. Невизначеність щодо фінансово-економічного стану на власному підприємстві збільшилась з 15,2% до 20,7%.

"Крім цього, частка тих, хто не зміг спрогнозувати стан бізнесу через два роки, зросла з 28,7% до 37,4%. На це впливають геополітична нестабільність та збільшення обстрілів цивільної інфраструктури", - зазначила виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

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