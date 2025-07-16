Підозрюваним виявився громадянин України, якого, швидше за все, фінансували російські спецслужби.

Правоохоронці затримали українця, якого підозрюють у надсиланні повідомлень про замінування шкіл у Чехії та Словаччині, починаючи з 2024 року. Про це повідомили офіційні особи, передає Reuters.

За їхніми словами, слідчі вважають, що діяльність чоловіка, ймовірно, фінансувала Росія.

"Вчора спеціальна група затримала в Україні молодого чоловіка, підозрюваного у надсиланні погрозливих електронних листів до сотень шкіл у Чехії минулого року", - написали у Чеській службі безпеки та розвідки (BIS) у соціальній мережі X.

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За попередньою інформацією, затриманий здійснив атаки на "низку" інших європейських країн.

Що цьому передувало

У Reuters нагадали, що листи з погрозами зірвали початок навчального року для десятків тисяч дітей у Чехії та Словаччині з вересня 2024 року.

За інформацією словацької поліції, Словаччина, Чехія та Україна сформували слідчу групу у цій справі, а операція із затримання підозрюваного відбулася у Дніпрі.

Також словацькі правоохоронці повідомили про проведення обшуків у помешканнях та додали, що поки не можуть надати додаткової інформації.

Агенти РФ - останні новини

Як писав УНІАН, раніше СБУ затримала агентку РФ, яка хотіла підірвати популярний готель у Рівному. Зазначається, що жінка на замовлення російських спецслужбістів залишила саморобний вибуховий пристрій в одному з номерів комплексу. Для того, аби зафіксувати підрив, жінка встановила в кімнаті мінікамеру з віддаленим доступом для російських окупантів.

"Як встановило розслідування, підготовкою теракту займалася 49-річна місцева жителька, яку окупанти завербували через сайт знайомств. Після вербування агентка отримала координати схронів, з яких забрала готову вибухівку та ключ від готельного номера, заздалегідь заброньованого на підставну особу", - розповіли в СБУ.

Також повідомлялось, що СБУ затримала китайських шпигунів, які збирали секретні технології виробництва ракет "Нептун". Один зі шпигунів - 24-річний ексстудент одного з київських технічних вишів, який залишився у Києві після того, як у 2023 році його відрахували за академічну неуспішність.

Інший фігурант - його батько, який постійно проживав у КНР, однак періодично навідувався до України, щоб особисто координувати агентурну роботу свого сина.

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