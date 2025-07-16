Стали відомі прізвища майже всіх міністрів майбутнього уряду.

У політичній фракції "Слуга народу" у Верховній Раді оголосили склад нового уряду, за який парламент проголосує на найближчому засіданні.

Як повідомив голова фракції Давид Арахамія у Telegram, відбулося засідання фракції за участі президента Володимира Зеленського, керівника Офісу президента Андрія Єрмака, голови Верховної Ради Руслана Стефанчука та першого віцеспікера Олександра Корнієнка.

"На засіданні фракції було представлено кандидатів на посади в Кабміні, які також були присутні. Це як нові люди, так і ті, хто добре зарекомендував себе на роботі в уряді", - наголосив Арахамія.

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Зокрема, новий уряд матиме такий склад:

Юлія Свириденко - прем’єр-міністр України;

Михайло Федоров - перший віцепрем’єр-міністр України - міністр цифрової трансформації;

Олексій Кулеба - віцепрем’єр-міністр - міністр розвитку інфраструктури та територій;

Тарас Качка - віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;

Матвій Бідний - міністр молоді та спорту;

Герман Галущенко - міністр юстиції;

Світлана Гринчук - міністр енергетики;

Денис Улютін - міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України;

Наталія Калмикова - міністр ветеранів України;

Ігор Клименко - міністр внутрішніх справ;

Оксен Лісовий - міністр освіти і науки;

Віктор Ляшко - міністр охорони здоров’я;

Сергій Марченко - міністр фінансів;

Андрій Сибіга - міністр закордонних справ;

Олексій Соболєв - міністр економіки, довкілля та сільського господарства;

Денис Шмигаль - міністр оборони.

"Верховна Рада розгляне зазначені кандидатури на найближчому засіданні. Консультації щодо кандидата на посаду міністра культури ще тривають", - повідомив Арахамія.

В Україні буде новий уряд

Як повідомляв УНІАН, у середу, 16 липня, Верховна Рада України проголосувала за звільнення з посади прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та його уряду.

У новому уряді Міноборони буде управляти також стратегічними галузями промисловості.

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