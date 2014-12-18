Китаянка залишила голим на парковці чоловіка, який її зрадив
15:17, 18 грудня 2014Курйози
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Жителька Гонконгу Тинг Су залишила свого чоловіка, який їй зрадив, голим на парковці біля торгового центру.
Китаянка провчила змінив їй чоловіка / lenta.ru
Повідомляє Lenta.ru з посиланням на Metro. Жінка виявила автомобіль чоловіка, коли стежила за ним. Всередині машини вона побачила двох голих людей - свого чоловіка і власну сестру.
Помітивши Тинг Су, молоді люди вискочили з автомобіля. Скориставшись ситуацією, обдурена дружина сіла за кермо машини і поїхала з парковки, залишивши знічену пару на паркінгу без одягу.
Свідок інциденту Ю Мен розповів журналістам, що молоді люди виглядали дуже смішно. «Люди хапали свої телефони і знімали їх на відео, я зробив те ж саме. Цей хлопець стукав кулаком у вікно і кричав, але жінка просто поїхала», - поділився Ю Мен.
Пізніше з'ясувалося, що Тинг Су подала на розлучення.
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