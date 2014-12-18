Китаянка залишила голим на парковці чоловіка, який її зрадив

Повідомляє Lenta.ru з посиланням на Metro. Жінка виявила автомобіль чоловіка, коли стежила за ним. Всередині машини вона побачила двох голих людей - свого чоловіка і власну сестру.

Помітивши Тинг Су, молоді люди вискочили з автомобіля. Скориставшись ситуацією, обдурена дружина сіла за кермо машини і поїхала з парковки, залишивши знічену пару на паркінгу без одягу.

Свідок інциденту Ю Мен розповів журналістам, що молоді люди виглядали дуже смішно. «Люди хапали свої телефони і знімали їх на відео, я зробив те ж саме. Цей хлопець стукав кулаком у вікно і кричав, але жінка просто поїхала», - поділився Ю Мен.

Пізніше з'ясувалося, що Тинг Су подала на розлучення.