Coca-Cola планує зробити газовану воду з марихуаною

Зараз йдуть переговори з канадським виробником марихуани Aurora Cannabis Inc. про спільне виробництво нового напою.

Coca-Cola планує розширити лінійку продуктів за рахунок марихуани.

Як повідомляє Bloomberg, розглядається можливість збагатити напій канабідіолом (КБД). Це речовина, що міститься в марихуані, знижує біль, але не має психоактивного ефекту.

Зараз йдуть переговори з канадським виробником марихуани Aurora Cannabis Inc. про спільне виробництво нового напою.

Читайте такожCoca-Cola заплатила вченим сім мільйонів доларів за докази нешкідливості напою

Як повідомив представник компанії Кент Ландерс, Coca-Cola зараз уважно вивчає досвід застосування непсихоактивного КБД на ринку безалкогольних напоїв.

«Напрям швидко розвивається. Поки остаточне рішення не ухвалено», — уточнив Ландерс.

Хізер Макгрегор, представник Aurora Cannabis Inc., у свою чергу зазначив, що компанія вкрай зацікавлена у виході на ринок безалкогольних напоїв.

Після того, як стало відомо про плани Coca-Cola, акції виробників канабісу пішли вгору. Pot Tilray Inc. піднялися на 6,8 відсотка, Cronos Group на 3,1 відсотка, а Canopy Growth на 2,9 відсотка.