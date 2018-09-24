Голий чоловік влаштував танці в центрі Дніпра після концерту популярного українського гурту (відео)

Мешканці Дніпра були раді другому концерту і вирішили увіковічити його у відео.

У Дніпрі пройшов концерт групи «Врємя і Стєкло». Мешканці Дніпра змогли наживо послухати улюблених виконавців і потанцювати під улюблені треки.

Хтось захотів не тільки потанцювати, але і здивувати фанатів групи. Як повідомляє Інформатор, в мережі опублікували відео, на якому чоловік епатує городян.

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Можливо, піддавшись впливу «градусів», а може, і просто наслухавшись улюблених треків, чоловік пустився в танок. Швидше за все, увійшовши в образ «є-боя», чоловік вирішив зняти шорти. А може, таким способом він хотів знайти собі другу половинку. Один з жителів міста навіть вийшов з ним на «батл», але вирішив виконати свій танець без еротичних елементів.

Мешканці Дніпра були раді другому концерту і вирішили увіковічити його на відео (18+):