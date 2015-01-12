ЗМІ: Top Gear випадково сфотографував секретний російський підводний човен (фото)
На березі Білого моря автомобілісти влаштували фотосесію, сфотографувавши підводний човен, який проходив вздовж узбережжя.
На березі Білого моря автомобілісти журналу Top Gear випадково зняли російську таємну атомну глибоководну станцію 1-го рангу.
Про це йдеться на одному з блогів у Livejournal, який нібито належить Центру аналізу стратегій і технологій - російській науково-дослідній організації, що займається вивченням питань оборонної промисловості та військово-технічного співробітництва.
Читайте такожДвоє рибалок вижили після п'яти місяців дрейфу в Тихому океані, харчуючись живою рибою
"На березі Білого моря автомобілісти журналу влаштували фотосесію, мимохідь зафіксувавши підводний човен, який мирно йшов вдовж узбережжя, - не віддаючи собі звіту, що знімають", - йдеться на сторінці в блозі.
Також наголошується, що даним підводним човном виявилася атомна глибоководна станція 1-го рангу АС-12 проекту 10831, більш відома як "Лошарік".
Човен, що є останній з побудованих атомних глибоководних станцій, входить до складу 29-ї окремої бригади підводних човнів Північного флоту, що базується у Гаджиєво. Опублікований в Top Gear знімок "Лошаріка", є, ймовірно, однією з найбільш чітких та якісних фотографій цього човна у відкритих джерелах.