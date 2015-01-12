ЗМІ: Top Gear випадково сфотографував секретний російський підводний човен (фото)

На березі Білого моря автомобілісти журналу Top Gear випадково зняли російську таємну атомну глибоководну станцію 1-го рангу.

Про це йдеться на одному з блогів у Livejournal, який нібито належить Центру аналізу стратегій і технологій - російській науково-дослідній організації, що займається вивченням питань оборонної промисловості та військово-технічного співробітництва.

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"На березі Білого моря автомобілісти журналу влаштували фотосесію, мимохідь зафіксувавши підводний човен, який мирно йшов вдовж узбережжя, - не віддаючи собі звіту, що знімають", - йдеться на сторінці в блозі.

Також наголошується, що даним підводним човном виявилася атомна глибоководна станція 1-го рангу АС-12 проекту 10831, більш відома як "Лошарік".

Човен, що є останній з побудованих атомних глибоководних станцій, входить до складу 29-ї окремої бригади підводних човнів Північного флоту, що базується у Гаджиєво. Опублікований в Top Gear знімок "Лошаріка", є, ймовірно, однією з найбільш чітких та якісних фотографій цього човна у відкритих джерелах.