Ілон Маск обіцяв керівнику NASA не балуватися марихуаною на публіці

Раніше ЗМІ повідомили, що після інциденту зі споживанням в прямому ефірі Маском марихуани в NASA вирішили перевірити культуру виробництва на заводах SpaceX.

Глава NASA Джим Брайденстайн мав розмову з мільярдером Ілоном Маском і той обіцяв йому більше не з'являтися на публіці з марихуаною і не пити алкоголь.

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«Це не додає довіри, і керівникам таких компаній треба мати на увазі, чого не можна робити, якщо ви очолюєте організацію, яка має намір запускати американських астронавтів», — передає Atlantic слова глави NASA, виголошені на зустрічі з журналістами у Вашингтоні.

Раніше ЗМІ повідомили, що після інциденту зі вживанням в прямому ефірі Маском марихуани в NASA вирішили перевірити культуру виробництва на заводах SpaceX.