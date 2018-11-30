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У Канаді працівники ювелірної крамниці відбили атаку грабіжників завдяки декоративним мечам (відео)

13:35, 30 листопада 2018
Курйози
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Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Кілька чоловіків удень розбили вікно магазина, аби пограбувати його. Утім, троє працівників не розгубилися - камера зафіксувала, як за лічені хвилини вони атакували грабіжників зі зброєю. 

Чоловікам вдалося відбитися від злодіїв. Сміливці не постраждали. І, як з'ясувалося згодом, мечі, якими вони оборонялися, були декоративними і у крамниці не продавалися. 

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Теги: #Канада#ювелірний магазин