У Канаді працівники ювелірної крамниці відбили атаку грабіжників завдяки декоративним мечам (відео)
13:35, 30 листопада 2018Курйози
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Сміливці не постраждали.
У Канаді працівники ювелірної крамниці відбили атаку грабіжників завдяки декоративним мечам
На грабіжників з мечем. Сміливі працівники канадської ювелірної крамниці відбили атаку злодіїв.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Кілька чоловіків удень розбили вікно магазина, аби пограбувати його. Утім, троє працівників не розгубилися - камера зафіксувала, як за лічені хвилини вони атакували грабіжників зі зброєю.
Чоловікам вдалося відбитися від злодіїв. Сміливці не постраждали. І, як з'ясувалося згодом, мечі, якими вони оборонялися, були декоративними і у крамниці не продавалися.
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