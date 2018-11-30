У Канаді працівники ювелірної крамниці відбили атаку грабіжників завдяки декоративним мечам (відео)

Сміливці не постраждали.

На грабіжників з мечем. Сміливі працівники канадської ювелірної крамниці відбили атаку злодіїв.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте такожДрібна грабіжниця: в Італії мураха намагалася вкрасти з ювелірного магазину діамант (відео)

Кілька чоловіків удень розбили вікно магазина, аби пограбувати його. Утім, троє працівників не розгубилися - камера зафіксувала, як за лічені хвилини вони атакували грабіжників зі зброєю.

Чоловікам вдалося відбитися від злодіїв. Сміливці не постраждали. І, як з'ясувалося згодом, мечі, якими вони оборонялися, були декоративними і у крамниці не продавалися.