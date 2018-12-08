У США дві черниці програли в казино півмільйона вкрадених доларів

Про розкрадання «значної суми коштів» стало відомо, коли у школі вирішили провести аудит від церкви через вихід екс-директорки на пенсію.

В американському штаті Каліфорнія дві черниці викрали з католицької школи Святого Якова, у якій вони працювали, 500 тисяч доларів.

Гроші черниці, зокрема, витрачали у казино, пише видання Daily Breeze з посиланням на школу.

Про злочинні дії черниць католицька школа у місті Торранс оголосила наприкінці листопада.

З'ясувалось, що гроші викрали колишня директорка школи, сестра Маргарет Крепер та екс-викладачка, сестра Лана Чанг.

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Про розкрадання «значної суми коштів» стало відомо, коли у школі вирішили провести аудит від церкви через вихід екс-директорки на пенсію. Сестра Крепер пропрацювала у школі 28 років.

Аудитор від церкви виявив у фінансовій звітності школи неточність і залучив до перевірки незалежного фінансового експерта. Фахівець виявив рахунок, на який жінки виводили кошти.

Врешті екс-директорка Крепрер зізналася, що дійсно присвоювала кошти школи і витрачала їх, зокрема, на казино. Черниця пояснила, що її спільницею була колишня викладачка Чанг.

Однак представники архиєпархії заявили, що не висуватимуть звинувачення проти черниць, а «суворо покарають їх». Таке рішення ухвалили, оскільки орден сестер Святого Якова, до якого належали черниці, погодився компенсувати школі викрадену ними суму.