Мусульманський священик назвав селфі гріхом

Про це у вівторок, 27 січня, повідомляє Лента.ру з посиланням на газету Daily Mail.

Популярний індонезійський клірик Фелікс Сіау опублікував у своєму Twitter серію записів, в яких пояснюється, чому слід уникати селфі. Особливо він засудив фотографії, які роблять мусульманські жінки, назвавши їх «нечистими».

Читайте такожВ Індії троє студентів загинули, бо вирішили зробити селфі на тлі поїздаЗа його словами, автори селфі потребують соціального визнання, і фотографії допомагають їм відчувати себе краще інших. «Ми зазнали гіршого гріха - зарозумілості», - сказав він.

У відповідь на його заяву сотні користувачів соцмереж виклали селфі з хештегом #Selfie4Siauw.