Киянин відростив найдовші вії в Україні (фото)

Вії у Валерія такі довгі, що, як зізнається чоловік, заважають йому дивитися на світ божий. До того ж, вони важкі, і від постійного навантаження на повіки в нього ввечері болять очі. Коли він надягає окуляри, то за склом вії загинаються до брів, повідомляє Сегодня.

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Те, що на дивну зовнішність чоловіка всі звертають увагу, він вже звик. Каже, що гірше, коли співрозмовник ніяк не може зосередитися на розмові, тому що весь час розглядає його вії.

У Національний Реєстр Рекордів Валерій зателефонував з категоричною пропозицією - реєструйте швидше, бо маю намір від них позбутися.