На Кубі держчиновників за крадіжку яєць посадили на 15 років

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, тюремні терміни зловмисників, серед яких виявилося і керівництво компанії з продажу яєць, склали від п'яти до 15 років.

У прокуратурі країни відзначають, що в результаті злочинних схем чиновників державний бюджет недоотримав понад $350 тисяч.

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Раніше повідомлялося, що президент США Барак Обама заявив про готовність припинити багаторічні економічні санкції проти комуністичного режиму на Кубі.