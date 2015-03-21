На Кубі держчиновників за крадіжку яєць посадили на 15 років
02:57, 21 березня 2015Курйози
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Кубинський суд виніс вироки 18 високопоставленим державним чиновникам за крадіжку мільйонів яєць з метою перепродажу їх на чорному ринку.
REUTERS
Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, тюремні терміни зловмисників, серед яких виявилося і керівництво компанії з продажу яєць, склали від п'яти до 15 років.
У прокуратурі країни відзначають, що в результаті злочинних схем чиновників державний бюджет недоотримав понад $350 тисяч.
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Раніше повідомлялося, що президент США Барак Обама заявив про готовність припинити багаторічні економічні санкції проти комуністичного режиму на Кубі.
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