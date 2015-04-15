В Алтайському краї туристів будуть масажувати гречкою

Про це повідомляється на офіційному сайті Алтайського краю. Презентація процедури відбудеться на міжнародному туристичному форумі Visit Altai, який буде проходити на території регіону з 24 квітня по 2 травня, повідомляє Lenta.ru.

Спробувати спа-масаж відвідувачі заходу зможуть 30 квітня у туристичному комплексі «Сибірське подвір'я», розташованому в селі Новотиришкіно (Смоленський район Алтайського краю).

Читайте такожРеабілітаційний масаж поліпшує функції внутрішніх органів

Відзначається, що методика допомагає при болях у спині, м'язах і суглобах. Також масаж називають прекрасною профілактикою і лікуванням целюліту. «Крупу нагрівають, насипають у лляні мішечки, укладають по зонам. Потім розігрівають тіло і роблять масаж мішечками», - розповів масажист санаторію «Белокуриха» Сергій Дейкун.

Нова процедура не розрахована на масового споживача, тому робити масаж будуть тільки за попереднім записом.