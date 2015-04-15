В Алтайському краї туристів будуть масажувати гречкою

20:57, 15 квітня 2015
Курйози
336 0

В санаторіях Белокурихи в Алтайському краї туристів будуть масажувати гречкою.

гречка / altairegion22.ru

Про це повідомляється на офіційному сайті Алтайського краю. Презентація процедури відбудеться на міжнародному туристичному форумі Visit Altai, який буде проходити на території регіону з 24 квітня по 2 травня, повідомляє Lenta.ru.

Спробувати спа-масаж відвідувачі заходу зможуть 30 квітня у туристичному комплексі «Сибірське подвір'я», розташованому в селі Новотиришкіно (Смоленський район Алтайського краю).

Читайте такожРеабілітаційний масаж поліпшує функції внутрішніх органів

Відзначається, що методика допомагає при болях у спині, м'язах і суглобах. Також масаж називають прекрасною профілактикою і лікуванням целюліту. «Крупу нагрівають, насипають у лляні мішечки, укладають по зонам. Потім розігрівають тіло і роблять масаж мішечками», - розповів масажист санаторію «Белокуриха» Сергій Дейкун.

Нова процедура не розрахована на масового споживача, тому робити масаж будуть тільки за попереднім записом.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter