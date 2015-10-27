В Італії відновили прийняту прибиральниками за сміття виставку

Летиція Рагалья, директор залу "Музеон", в якому проходить виставка, сказала, що інцидент допоміг привернути увагу людей до сучасного мистецтва і послужив основою для хорошої дискусії, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Reuters. "Обговорення того, що сталося, показує, що мистецтво може викликати у людей великий інтерес і навіть дратувати їх", - зазначила Летиція Рагалья.

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Співробітники "Музеона" розшукали деталі інсталяції на смітнику і швидко відновили експозицію. Вона буде відкрита до 22 листопада. Автори інсталяції Сара Гольдшмейд і Елеонора Чіарі висловили незадоволення з приводу події з прибиральниками: "Те, що сталося, дуже погано. Немислимо, щоб інсталяція опинилася в сміттєвому відрі".

За задумом художників, інсталяція "Куди піти сьогодні потанцювати?" повинна була нагадати про ідеологію суспільства споживання, але прибиральники прийняли її за залишки бурхливої вечірки і винесли на смітник 25 жовтня.

"Музеон" в Больцано вже не вперше опиняється в центрі скандалу. У 2006 році з його зали на час був примусово прибраний "патріотичний унітаз" - експонат, який грав гімн Італії і самостійно спускав воду при наближенні глядачів. Після суду його повернули на місце.

У 2008 році в його залі була виставлена дерев'яна скульптура німецького художника Мартіна Кіппенбергера - розп'ята на хресті жаба, яка в одній лапі тримає пивний кухоль, а в іншій - яйце. Папа Римський Бенедикт XVI назвав статуетку блюзнірською і попросив прибрати її з експозиції музею, проте цього не зробили.