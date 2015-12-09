Дарт Вейдер став героєм передвиборчого ролика іспанських лівих (відео)

Образ героя кіносаги "Зоряні війни" у своїй передвиборчій кампанії використала іспанська ліворадикальна партія Podemos.

Читайте такожУ Росії через аномально теплу зиму можуть прокинутися дикі тварини

Про це з посиланням на місцеве видання Publico повідомляє "Європейська правда".

Партія випустила двохвилинний ролик, в якому Дарт Вейдер отримує лист від майстра Йоди, який настільки зворушує його, що той вирішує перейти "на світлий бік Сили".

Після цього Дарт Вейдер розрізає навпіл свій членський квиток у правлячій "Народній партії".

Додамо, що парламентські вибори в Іспанії мають відбутись 20 грудня. За даними соціологів, жодна з партій на них не може розраховувати на абсолютну більшість. Партія Podemos набрала високі результати на муніципальних виборах у травні, в Мадриді ледве не перемогла правлячу партію.

Відзначимо, що протягом кількох останніх виборчих кампаній в Україні, і президентських, і парламентських, також активно використовували образ Дарта Вейдера.