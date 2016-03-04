British Airways допоможе пасажирам далекомагістральних рейсів кинути пити і курити

Мандрівники зможуть послухати серію із п'яти 30-хвилинних аудіопрограм, передає Lenta.ru з посиланням на ETB Travel News. Вони включають записи про те, як схуднути, припинити курити, кинути пити, змусити себе їсти більше фруктів і овочів, а також дивитися на життя більш позитивно.

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Записи, як сподіваються представники авіакомпанії, допоможуть слухачам переналаштувати себе на новий, більш здоровий спосіб життя.

У свою чергу Марк Боуден порівняв аудіокурс з фізичними вправами - «чим більше і частіше ви його слухаєте, тим більший вплив він справляє на вас».

Не всі авіакомпанії дбають про комфортні подорожі своїх пасажирів. Так, раніше повідомлялося, що британська мандрівниця Джоанна Піто залишалася голодною протягом доби під час перельоту з Нової Зеландії до Великобританії. Це сталося через те, що співробітники рейсу компанії Air New Zealand забули упакувати і взяти на борт її обід без глютену.