У Китаї водій вантажівки віз "гіркою" в кузові ще дві вантажівки (фото)

Однак план з економним перевезенням у водія не спрацював — офіцери дорожньої поліції оштрафували чоловіка через перевантаження транспортного засобу на 200 юанів і сказали вигадати інший спосіб транспортування, передає Медуза.

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У листопаді 2015 року сталася схожа ситуація: водій намагався на своїй вантажівці перевезти ще два автомобілі. Тоді також винуватцю виписали штраф.