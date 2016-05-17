У Китаї водій вантажівки віз "гіркою" в кузові ще дві вантажівки (фото)
14:51, 17 травня 2016Курйози
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Водії на дорозі в північній провінції Шаньсі звернули увагу на автомобіль, на якому перевозили ще два автомобіля зверху. Як повідомив телеканал CCTV, водій помістив на свою вантажівку дві машини, щоб скоротити витрати на їх транспортування.
Нововведення водія не залишилося непоміченим дорожньою поліцією / facebook.com/cctvnewschina
Однак план з економним перевезенням у водія не спрацював — офіцери дорожньої поліції оштрафували чоловіка через перевантаження транспортного засобу на 200 юанів і сказали вигадати інший спосіб транспортування, передає Медуза.
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У листопаді 2015 року сталася схожа ситуація: водій намагався на своїй вантажівці перевезти ще два автомобілі. Тоді також винуватцю виписали штраф.
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